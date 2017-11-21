Пробки 8 баллов: утром на дорогах случилось около 10 аварий

Уровень пробок в городе — 8 баллов





Утром 21 ноября уровень пробок в Новосибирске к 8:30 составил 8 баллов — большие заторы возникли из-за аварии на въездах на Димитровский и Октябрьский мосты.







Серьёзная пробка возникла на въезде на Димитровский мост, к тому же между площадями Труда и Энергетиков произошла авария. Скорость потока по улицам Станиславского, Ватутина и Широкой сейчас не выше 3–7 км/ч.







Еще несколько аварий отмечены на Октябрьском мосту: ДТП случилось на въезде на мост с левого берега, а на самом мосту сломалась машина, сообщает сервис Яндекс.Пробки. Из-за этого на Котовского, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко и на Октябрьском мосту скорость потока машин упала до 3–5 км/ч.







Пробки утром 21 ноября





Также из-за ДТП образовалась пробка на Большевистской: от развязки Бугринского моста до остановки «Храм Михаила Архангела». Также случились аварии на перекрёстках Кошурникова с Бориса Богаткова и Адриена Лежена, на перекрёстке Курчатова и Мясниковой, на улице Объединения, на Бориса Богаткова. Из-за аварий движение на Объединения, Курчатова, Учительской и Богаткова сейчас сильно затруднено.





Аварии в Калининском районе





Вчера утром пробки в городе также достигли 8 баллов, а на дорогах случилось около 10 аварий.