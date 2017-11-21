Дома в центре Новосибирска и подстанция «скорой помощи» остались без горячей воды и тепла

Горячую воду и отопление отключили в 6 утра

Утром 21 ноября из-за дефекта на теплотрассе 35 домов около Центрального парка Новосибирска остались без горячей воды и отопления.







Отключили горячую воду и отопление в зданиях на Семьи Шамшиных, Романова, Каменской, Ольги Жилиной и Орджоникидзе в 6 утра. Кроме жилых домов, в зону отключения попали Новосибирский университет экономики и управления и подстанция «скорой помощи» Центрального района.







«Причина: устранение дефекта на теплотрассе диаметром 500 мм по улице Семьи Шамшиных», — сообщается на муниципальном портале.







Сейчас отключены 35 зданий





Воду и тепло обещают включить в 22 часа.







Вчера из-за дефекта на теплотрассе без тепла и горячей воды остались больше 50 зданий в центре города, в том числе Краеведческий музей, здание Центробанка, гостиница «Центральная».