Дома в центре Новосибирска и подстанция «скорой помощи» остались без горячей воды и тепла

Горячую воду и отопление отключили в 6 утра
Горячую воду и отопление отключили в 6 утра

Утром 21 ноября из-за дефекта на теплотрассе 35 домов около Центрального парка Новосибирска остались без горячей воды и отопления.


Отключили горячую воду и отопление в зданиях на Семьи Шамшиных, Романова, Каменской, Ольги Жилиной и Орджоникидзе в 6 утра. Кроме жилых домов, в зону отключения попали Новосибирский университет экономики и управления и подстанция «скорой помощи» Центрального района.


«Причина: устранение дефекта на теплотрассе диаметром 500 мм по улице Семьи Шамшиных», — сообщается на муниципальном портале.


Сейчас отключены 35 зданий
Сейчас отключены 35 зданий


Воду и тепло обещают включить в 22 часа.


Вчера из-за дефекта на теплотрассе без тепла и горячей воды остались больше 50 зданий в центре города, в том числе Краеведческий музей, здание Центробанка, гостиница «Центральная».

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