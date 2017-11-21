Правительство НСО до конца года обеспечит жильем больше 320 сирот

Обеспечить сирот жильём должны до конца 2017 года

Больше 320 сирот Новосибирской области должны получить жильё до конца 2017 года.







С таким поручением выступил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.





«В вопросе предоставления жилья детям-сиротам в настоящее время есть проблемы по освоению средств со стороны муниципальных образований. Безусловно, на рынке по такой цене, которая сегодня определена государством, жильё купить сложно, но эта проблема должна быть решена. Необходимо проанализировать подходы к обеспечению жильём детей-сирот в нашем регионе, и найти способы решения этой проблемы», — цитирует пресс-служба правительства Владимира Знаткова.





Согласно информации пресс-службы, ситуация будет проанализирована и уже в ближайшее время свои предложения по обеспечению сирот жильём представят заместитель губернатора Александр Титков и министерство строительства Новосибирской области.



По информации правительства НСО, на 1 октября 2017 года в области насчитывается 5991 детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильём.





В середине ноября фонд «Солнечный город» объявил акцию для новосибирцев, которые хотят заменить 750 сиротам Деда Мороза и прислать детям подарки мечты — о них воспитанники детдомов написали заранее.







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