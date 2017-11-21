Баскетбол: БК «Новосибирск» одержал победу над подмосковными «Химками»

Матч проходил в Новосибирске

Новосибирские баскетболисты обыграли «Химки-Подмосковье» в домашнем матче российской Суперлиги.



Игра закончилась со счётом 76:57. Матч прошёл в Новосибирске, на площадке спортивного комплекса «Север».



«Наш опыт помог, потому что у нас есть такие игроки, как Токарев, Курцевич, Нестеров. Они вносили баланс в игру. Разумные быстрые атаки, медленные атаки, поддерживали темп. Казалось, что мы быстрее, на самом деле просто играли немножко умнее», — цитирует главного тренера официальный сайт баскетбольной команды.



Самыми результативными в составе БК «Новосибирск» стали Кирилл Писклов (17 очков), Алексей Курцевич (12 подборов) и Алексей Нестеров (6 передач). Во время игры получил травму один из ключевых игроков команды Дмитрий Макеев.



«Пока не знаем, насколько всё серьезно. Это спорт, никто от этого не застрахован. Но не знаю, что с командой. Большой травматизм в сезоне», — цитирует Владимира Певнева сайт БК «Новосибирск».



Это не первая победа сибиряков в чемпионате российской баскетбольной Суперлиги. В начале ноября новосибирские спортсмены победили санкт-петербургскую команду «Зенит-Фарм».





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!