В Новосибирске назвали лучшие театральные постановки и лучших актёров

«Процесс» Ф.Кафки в театре «Красный факел»

Сегодня вечером в Новосибирске состоялось ежегодное вручение театральной премии «Парадиз», во время которого были названы лучшие спектакли новосибирских театров и театральные актёры.







«Подведены итоги за прошлый театральный сезон 2016–2017 годов. Было три конкурса: музыкальный театр, драматический и театр для детей. В каждом конкурсе разные номинации. И везде разное жюри», — рассказала одна из организаторов премии «Парадиз», руководитель творческого отдела новосибирского отделения Союза театральных деятелей России Юлия Чурилова.







Как уточнила Юлия, в конкурсе «Музыкальный театр» лучшим спектаклем признали балет «Пер Гюнт» (НОВАТ). За исполнение нескольких оперных партий премией награждён солист НОВАТа Алексей Зеленков, премию за режиссуру получил Вячеслав Стародубцев (опера «Бал-маскарад», НОВАТ), лучшая роль — Анна Ставская (музыкальный театр, мюзикл «Безымянная звезда»), за пластическое решение «Безымянной звезды» премия вручена хореографу Татьяне Безменовой. Спецприза жюри удостоен актёр музыкального театра Алексей Коновалов.







В конкурсе «Детский театр» лучшим спектаклем назвали кукольный спектакль театра «Глобус» «Жили-были». А в «Драматическом театре» выделили шесть номинаций. Лучшая режиссура — Андрей Прикотенко (спектакль «Вишнёвый сад», театр «Старый дом»), лучшая мужская роль — Анатолий Григорьев (Лопахин, «Вишнёвый сад», театр «Старый дом»), лучшая женская роль второго плана — Ирина Кривонос (роли в двух спектаклях «Красного факела» — «Процесс» и «Иллюзия»), лучший художник — Филипп Григорьян («Иллюзия», театр «Красный факел»), лучший эпизод — Снежанна Мордвинова за роль в спектакле «Мораль пани Дульской» театра Сергея Афанасьева. Спецприз жюри «Лучший театральный проект» получил спектакль «Blondi» «Первого театра».







По результатам зрительского интернет-голосования победили спектакли: «Жили-были», «Безымянная звезда» и «Процесс».







На прошлой неделе новосибирский театр оперы и балета принял на работу известного 25-летнего артиста балета Эрнеста Латыпова, который до этого танцевал на сцене Мариинского театра.