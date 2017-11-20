В Новосибирске назвали лучшие театральные постановки и лучших актёров

«Процесс» Ф.Кафки в театре «Красный факел»
«Процесс» Ф.Кафки в театре «Красный факел»

Сегодня вечером в Новосибирске состоялось ежегодное вручение театральной премии «Парадиз», во время которого были названы лучшие спектакли новосибирских театров и театральные актёры.


«Подведены итоги за прошлый театральный сезон 2016–2017 годов. Было три конкурса: музыкальный театр, драматический и театр для детей. В каждом конкурсе разные номинации. И везде разное жюри», — рассказала одна из организаторов премии «Парадиз», руководитель творческого отдела новосибирского отделения Союза театральных деятелей России Юлия Чурилова. 


Как уточнила Юлия, в конкурсе «Музыкальный театр» лучшим спектаклем признали балет «Пер Гюнт» (НОВАТ). За исполнение нескольких оперных партий премией награждён солист НОВАТа Алексей Зеленков, премию за режиссуру получил Вячеслав Стародубцев (опера «Бал-маскарад», НОВАТ), лучшая роль — Анна Ставская (музыкальный театр, мюзикл «Безымянная звезда»), за пластическое решение «Безымянной звезды» премия вручена хореографу Татьяне Безменовой. Спецприза жюри удостоен актёр музыкального театра Алексей Коновалов.


В конкурсе «Детский театр» лучшим спектаклем назвали кукольный спектакль театра «Глобус» «Жили-были». А в «Драматическом театре» выделили шесть номинаций. Лучшая режиссура — Андрей Прикотенко (спектакль «Вишнёвый сад», театр «Старый дом»), лучшая мужская роль — Анатолий Григорьев (Лопахин, «Вишнёвый сад», театр «Старый дом»), лучшая женская роль второго плана — Ирина Кривонос (роли в двух спектаклях «Красного факела» — «Процесс» и «Иллюзия»), лучший художник — Филипп Григорьян («Иллюзия», театр «Красный факел»), лучший эпизод — Снежанна Мордвинова за роль в спектакле «Мораль пани Дульской» театра Сергея Афанасьева. Спецприз жюри «Лучший театральный проект» получил спектакль «Blondi» «Первого театра».


По результатам зрительского интернет-голосования победили спектакли: «Жили-были», «Безымянная звезда» и «Процесс».


На прошлой неделе новосибирский театр оперы и балета принял на работу известного 25-летнего артиста балета Эрнеста Латыпова, который до этого танцевал на сцене Мариинского театра. 

Прочтений: 476
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено