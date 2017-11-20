Водителям запретили парковаться возле дома на проспекте Димитрова

Власти Новосибирска объявили о том, что с 10 декабря запретят парковку возле проезда к жилому дому № 3 на проспекте Димитрова.


«Будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что знаки появятся по обеим сторонам этого съезда. Установят их для того, чтобы водители не оставляли машины на перекрёстке и газоне и не мешали спецтехнике.


Запрещающие знаки в этом месте появятся уже через три недели
Запрещающие знаки в этом месте появятся уже через три недели


Ранее мэрия Новосибирска запретила парковку на нескольких участках улиц Ленина и Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом.

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