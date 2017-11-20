190 домов в Октябрьском районе остались без света из-за аварии

Электричество обещали вернуть к 22:00
Электричество обещали вернуть к 22:00

Вечером 20 ноября в Октябрьском районе Новосибирска случилась авария — 190 домов остались без света.


По информации местной жительницы, света нет в домах на улицах Пролетарской, Красноармейской и Артиллерийской.


«Отключили электричество где-то около 19:00. Щёлк — и нету. Позвонила в аварийку — сказали, что авария и постараются устранить в ближайшее время. Я звонила соседям, кого знаю. На трёх или четырёх улицах выключили. Не знаю, как быть с маленькими детьми в этой темноте», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в социальной сети «ВКонтакте» местная жительница.


По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:00. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «Аварийное отключение на ТП». Восстановить подачу электричества обещали к 22:00.


В зону отключения попало около 190 домов
В зону отключения попало около 190 домов


За последний месяц это не первое массовое отключение электричества в Новосибирске. 14 ноября в Октябрьском районе Новосибирска случилась авария: оборвало кабель, и несколько домов на разных улицах остались без света.


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