Хоккей: «Сибирь» всухую разгромила команду из Астаны

Хоккей: «Сибирь» всухую разгромила команду из Астаны

Сегодня, 20 ноября, в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла «Барыс» из Астаны со счётом 4:0.


«Ворота ["Сибири"] защищал Алексей Красиков», — сообщили в пресс-службе новосибирской команды.


В первом периоде было мало игровых событий. Согласно онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь», судья назначил только два удаления. Во втором отрезке игра пошла поживее: «Сибирь» отметилась двумя голами в ворота соперников. Первую шайбу на 33-й минуте забросил Степан Санников. А спустя семь минут большинство реализовал его коллега по команде Игорь Левицкий.


«Ломается у защитника клюшка в момент броска, серия рикошетов, шайба отскакивает на пятак к Левицкому, и тот отправляет её в ворота!!!» — отмечается в онлайн-трансляции.


В третьем периоде новосибирские хоккеисты ещё сильнее оторвались от соперников. На 53-й минуте численным преимуществом воспользовался защитник «Сибири» Николай Демидов. Счёт стал 3:0 в пользу новосибирской команды. А через четыре минуты нападающий Йонас Энлунд установил окончательный счёт игры, отправив ещё одну шайбу в ворота «Барыса».


В прошлую встречу «Сибирь» также обыграла «Барыс» со счётом 4:0. А уже через два дня, 22 ноября, команды сойдутся снова. Сейчас новосибирский клуб занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. 



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