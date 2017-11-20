Экс-гендиректора крупного предприятия оштрафовали за миллионные долги по зарплате

Заработанных денег недосчитались сотни сотрудников предприятия

Сегодня, 20 ноября, суд в Новосибирске вынес приговор бывшему гендиректору ПАО «Сибнефтегеофизика» Станиславу Лосеву, который обвинялся в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия.







49-летний Станислав Лосев оказался на скамье подсудимых за то, что с января по июль 2016 года частично или полностью не выплачивал зарплату своим сотрудникам, несмотря на то что деньги у предприятия были. А в некоторых случаях зарплата оказывалась ниже минимального размера оплаты труда, который установлен законом, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.







В районной прокуратуре не уточнили, сколько именно денег подсудимый задолжал сотрудникам предприятия. «В рамках уголовного дела исковых требований не заявлялось», — пояснила Елена Сергеева. Но, по информации прокуратуры Новосибирской области, общий ущерб от преступления превысил 50 млн рублей.







«Дело рассматривалось в мировом суде. Подсудимый вину признал. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны 386 бывших работников ПАО "Сибнефтегеофизика". Двое из них возражали против рассмотрения дела в особом порядке, поэтому дело рассматривалось в общем порядке», — пояснила Елена Сергеева.







Суд признал Станислава Лосева виновным по ч. 1, 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) и оштрафовал его на 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.







В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области добавили, что суд наложил арест на имущество Лосева — деньги и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». ПАО «Сибнефтегеофизика» проходит процедуру банкротства, и долги перед работниками включены в реестр требований кредиторов.





Помощник конкурсного управляющего ПАО «Сибнефтегеофизика» Александр Бекк рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ушедший с поста гендиректора Станислав Лосев оставил после себя долги по зарплате в размере 65 млн рублей и сопутствующие долги по НДФЛ в размере 13 млн рублей. Эта задолженность пока не погашена.



В мае этого года сотрудники «Сибнефтегеофизики» выходили на пикет. Они рассказывали, что уже живут год без зарплаты, и просили помочь полпреда Сергея Меняйло.