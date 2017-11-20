Молодой мужчина выпал из окна высотки на Фадеева
Сегодня, 20 ноября, в седьмом часу вечера молодой человек упал из окна на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска.
Об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Николай, который вызывал «скорую помощь».
По словам мужчины, он приехал к дому
Со ссылкой на сотрудников экстренных служб, которые работают на месте, мужчина сообщает, что парень мог выпасть из окна 17-го этажа. С собой у упавшего были ключи, которые подошли к подъезду.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили инцидент на улице Фадеева. Сейчас на месте работают сотрудники ведомства, которые выясняют обстоятельства происшествия.
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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих