Молодой мужчина выпал из окна высотки на Фадеева


Очевидец вызвал «скорую помощь»
Очевидец вызвал «скорую помощь»

Сегодня, 20 ноября, в седьмом часу вечера молодой человек упал из окна на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска.


Об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Николай, который вызывал «скорую помощь».


По словам мужчины, он приехал к дому № 66/5 по улице Фадеева по рабочему вопросу и сидел в машине, когда сзади с многоэтажки упал человек. Когда мужчина подошёл к упавшему, то увидел, что это парень лет двадцати на вид.


Со ссылкой на сотрудников экстренных служб, которые работают на месте, мужчина сообщает, что парень мог выпасть из окна 17-го этажа. С собой у упавшего были ключи, которые подошли к подъезду.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили инцидент на улице Фадеева. Сейчас на месте работают сотрудники ведомства, которые выясняют обстоятельства происшествия.

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