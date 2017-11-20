Пассажир авиарейса в Новосибирск попал под уголовное дело за шутку о бомбе на борту

Из-за сообщения о бомбе на борту пассажиры прибыли в Новосибирск с опозданием

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении сибиряка, который заявил о бомбе на борту вылетающего самолёта «Санкт-Петербург – Новосибирск».





«Установлено, что пассажир рейса сообщением "Санкт-Петербург – Новосибирск" опоздал на посадку. Мужчине предложили поменять билет, но гражданин заявил [представителю авиакомпании], что самолёт не сможет улететь без него, и сообщил о ложном минировании [воздушного судна]», — рассказали сегодня, 20 ноября, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.







По информации транспортной полиции, авиарейс должен был вылететь 17 ноября из Санкт-Петербурга в 21:35, но задержался на 2,5 часа, так как полицейским и бойцам Росгвардии пришлось обследовать самолёт, а также повторно досматривать пассажиров, ручную кладь и багаж при помощи кинологов с собаками. Никаких опасных предметов полицейские не нашли.







Лжеминёром оказался 48-летний уроженец Алтайского края. Вылететь в Новосибирск с остальными пассажирами сибиряку так и не удалось — его задержали полицейские. В транспортной полиции уточнили, что мужчина был пьян.







Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Кроме того, полицейские составили на мужчину административный протокол за появление в аэропорту в пьяном виде.







Судя по расписанию на сайте аэропорта Пулково, 17 ноября в 21:35 по местному времени в Новосибирск должен был вылететь рейс авиакомпании «Россия» — «дочки» «Аэрофлота».





Новосибирские полицейские в конце прошлой недели тоже возбудили дело о лжеминировании: уголовное наказание грозит жителю Заельцовского района, который 18 ноября позвонил по номеру «112» и сообщил о бомбе в одном из центральных зданий города.