Все в сосульках: двое поляков приехали в Новосибирск из Омска на велосипедах

До Новосибирска добрались двое путешественников из Польши — Зигмунт Пентак и Кшиштоф Кусяк преодолели сотни километров от Омска и дальше поедут в Барнаул.





«Ехать в такую даль и в такую погоду — это нетривиальный поступок. Нам интересно посмотреть на таких отважных людей. Это чисто из любопытства. А также пообщаться на польском языке», — рассказала НГС.НОВОСТИ председатель культурно-просветительской организации «Дом польский» в Новосибирске Софья Малецкая. Сегодня вечером польские путешественники планируют провести встречу в одной из кофеен Академгородка.





Проект Bike Jamboree стартовал в конце мая этого года в польском Гданьске — через два с половиной года, к лету 2019 года, его участники должны попасть на Всемирный слёт скаутов (World Scout Jamboree), который пройдёт в Западной Вирджинии в США, а потом вернуться обратно в Польшу. Длина маршрута велопробега — 35 тысяч километров, гонка включает 34 этапа и проходит через 21 государство. Сейчас велосипедисты преодолевают 7-й этап.







Свой путь Пентак и Кусяк начали в Омске — после короткой остановки в Новосибирске они поедут дальше в Алтайский край, где передадут эстафету уже другим скаутам.





На странице в Facebook проекта скауты выкладывают фотографии и делятся своими впечатлениями — они выложили фото с просторов Новосибирской области, например из села Кочки.











Поляки назвали сибирскую зиму мягкой, но пожаловались на неприятный ветер и похвастались термобельём.









Этим летом через Новосибирск велосипедисты из семи стран отправились во Владивосток по Транссибирской магистрали — их путь был не таким длинным, как у польских скаутов, а июльская погода была значительно теплее.

