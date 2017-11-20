Сибирячка нашлась спустя полмесяца после визита в отдел полиции

Светлана Чумакова нашлась спустя полмесяца после пропажи

В Новосибирске нашли 32-летнюю Светлану Чумакову, которая в начале ноября вышла из отделения полиции в Ленинском районе и пропала.







О том, что женщина нашлась и с ней всё в порядке, сегодня рассказали в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».





«Сейчас установлена связь с её сожителем, якобы она находится у него дома», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В полиции добавили, что пока не могут подробно рассказать, где была женщина с момента пропажи.







Светлана Чумакова пропала 2 ноября: она вышла из полицейского участка на улице Забалуева около 6:00, но до квартиры возле остановки «Бетонный завод» не дошла. В полиции рассказывали, что перед исчезновением женщина давала объяснения как свидетель возможного преступления.







Сегодня полиция и волонтёры объявили в розыск 20-летнего Максима Микитевича. Молодой человек живёт один, утром 14 ноября он должен был пойти на работу, но ни на работе, ни дома после этого он не появлялся.