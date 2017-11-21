«СИБЭКО» подала на банкротство застройщика «Нарымского квартала»

Жилой комплекс «Нарымский квартал» состоит из 23 соединенных между собой 19-этажных блок-секций

АО «СИБЭКО» подало в арбитражный суд иск о банкротстве компании «Нарымский квартал СтройМастер».





Информация о подаче иска появилась на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Предварительное заседание ещё не назначено.





Сумма долга застройщика перед энергокомпанией — 4,9 миллиона рублей.





«Задолженность образовалась за подключение многоквартирного дома к тепловым сетям энергокомпании», — сообщили НГС.НОВОСТИ в АО «СИБЭКО» в ответ на запрос.





ООО «Нарымский квартал Строймастер» — застройщик одноимённого жилого комплекса на углу улиц Нарымской и Дуси Ковальчук, этой компании мэрия выдала разрешение на строительство. Компания входит в строительный холдинг «Строймастер», который основали Вера и Евгений Коноваловы, говорится на сайте холдинга.





«Всё строится», — коротко ответила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Вера Коновалова, не пожелав выслушать вопрос полностью.





«Строймастер» работает на строительном рынке Новосибирска больше 20 лет. Компании холдинга возводят жилые комплексы «Нарымский квартал», «Хороший», «Северное Сияние», «Тимирязевский» и жилмассив на улице Галущака.







Этой осенью внимание на строительство «Нарымского квартала» обратили дольщики этого жилого комплекса — они возмутились переносом срока сдачи нескольких блок-секций и организовали флешмоб с невидимыми ключами.