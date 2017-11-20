Вековой особняк в центре Новосибирска стал памятником культуры

Это один из немногих новониколаевских полукаменных домов, сохранившихся до нашего времени

Власти Новосибирской области признали объектом культурного наследия народов России 110-летний дом купца Барабанова, стоящий около Центрального парка.







Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО Александр Кошелев 9 ноября подписал приказ о включении жилого дома Дмитрия Егоровича Барабанова на Потанинской, 14 в единый госреестр объектов культурного наследия местного значения.







«Жилой дом Барабанова построен в 1907–1908 годах. Его хозяин — Дмитрий Егорович был владельцем магазина скобяных товаров, избирался гласным (депутатом) Ново-Николаевской городской думы. Объект имеет историко-культурную ценность как образец сохранившейся застройки начала XX века Центральной части Ново-Николаевска (Новосибирска), а также яркий пример применения приёмов народного деревянного зодчества в архитектуре сибирских городов», — пояснили в управлении по государственной охране объектов культурного наследия.







В 2016 году инициатором борьбы за особый статус дома стал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев: в апреле он увидел объявление о продаже дома от имени риэлтерского агентства. Но потом с Голодяевым связался человек, представившийся собственником этого дома, и сказал, что он ничего не продаёт и об объявлении ничего не знал.







Фасад дома украшен несколькими карнизами и резными окнами





К борьбе Голодяева присоединились архитекторы Игорь и Дмитрий Поповские — втроём они направили письмо в управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. После этого дом включили в перечень выявленных объектов культурного наследия — туда он попал спустя четыре месяца.







Статус объекта культурного наследия предъявляет к дому и придомовой территории определённые требования. В частности, нельзя строить объекты капитального строительства, проводить земляные работы, распространять наружную рекламу, размещать кондиционеры, автостоянки, производить демонтаж и снос.

