Вековой особняк в центре Новосибирска стал памятником культуры

Это один из немногих новониколаевских полукаменных домов, сохранившихся до нашего времени
Это один из немногих новониколаевских полукаменных домов, сохранившихся до нашего времени

Власти Новосибирской области признали объектом культурного наследия народов России 110-летний дом купца Барабанова, стоящий около Центрального парка.


Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО Александр Кошелев 9 ноября подписал приказ о включении жилого дома Дмитрия Егоровича Барабанова на Потанинской, 14 в единый госреестр объектов культурного наследия местного значения.


«Жилой дом Барабанова построен в 1907–1908 годах. Его хозяин — Дмитрий Егорович был владельцем магазина скобяных товаров, избирался гласным (депутатом) Ново-Николаевской городской думы. Объект имеет историко-культурную ценность как образец сохранившейся застройки начала XX века Центральной части Ново-Николаевска (Новосибирска), а также яркий пример применения приёмов народного деревянного зодчества в архитектуре сибирских городов», — пояснили в управлении по государственной охране объектов культурного наследия.


В 2016 году инициатором борьбы за особый статус дома стал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев: в апреле он увидел объявление о продаже дома от имени риэлтерского агентства. Но потом с Голодяевым связался человек, представившийся собственником этого дома, и сказал, что он ничего не продаёт и об объявлении ничего не знал.


Фасад дома украшен несколькими карнизами и резными окнами
Фасад дома украшен несколькими карнизами и резными окнами


К борьбе Голодяева присоединились архитекторы Игорь и Дмитрий Поповские — втроём они направили письмо в управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. После этого дом включили в перечень выявленных объектов культурного наследия — туда он попал спустя четыре месяца.


Статус объекта культурного наследия предъявляет к дому и придомовой территории определённые требования. В частности, нельзя строить объекты капитального строительства, проводить земляные работы, распространять наружную рекламу, размещать кондиционеры, автостоянки, производить демонтаж и снос.

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