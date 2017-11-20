Локоть позвал экс-губернатора Толоконского работать в мэрии Новосибирска

Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск этой осенью после отставки с поста губернатора Красноярского края
Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск этой осенью после отставки с поста губернатора Красноярского края

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил бывшему губернатору Красноярского края и Новосибирской области Виктору Толоконскому работать в мэрии Новосибирска. 


«Я не подписывал никаких бумаг. Все кадровые решения я комментирую только тогда, когда я подпишу документ и состоится решение. В виде исключения могу сказать, что я делал определённые предложения Виктору Александровичу. Они обсуждаются. Как только будет решение какое-то, будет оно такое или не такое, я проинформирую вас своевременно, обещаю», — сказал сегодня Анатолий Локоть. 


Отвечая на вопрос о том, какие сферы могут быть поручены Толоконскому в случае его прихода в мэрию, Локоть добавил: «У Виктора Александровича богатый опыт. Его опыт может пригодиться, может быть востребован для развития города Новосибирска».


О возможном назначении Толоконского советником мэра сегодня днём в своём Facebook сообщил бывший вице-губернатор Виктор Козодой. Ранее Виктор Толоконский уже получил другую должность советника — в Школе управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы).


Напомним, 27 сентября Толоконский объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края и спустя два дня вернулся в родной Новосибирск. До работы на посту главы Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска.

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