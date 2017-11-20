Расколотили вдребезги: ГЭТ запланировал ремонт терминалов на полтора миллиона рублей

Основные поломки — механические

Новосибирское МКУ «Горэлектротранспорт» ищет подрядчика для ремонта терминалов оплаты на следующий год — основные поломки оборудования связаны с человеческим фактором.







Информация о проведении электронного аукциона на ремонт оборудования появилась 7 ноября на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта, указанная в документах, — полтора миллиона рублей. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2018 года.







Победитель аукциона должен выявить неисправность, сделать работы по замене элементов терминалов и восстановить операционную систему на них. В документах закупки сказано, что объём работ определить невозможно.







По информации пресс-центра мэрии, терминалы «NEW 8210» МКУ «Горэлектротранспорт» закупило в мае 2017 года. «Договором поставки предусмотрено гарантийное обслуживание терминалов в течение года с момента подписания приёма-передаточного акта, — объяснили в мэрии. — Принимая во внимание, что не все неисправности входят в гарантийные обязательства, МКП "ГЭТ" 07.11.2017 размещена конкурсная документация на проведение аукциона по выполнению всего комплекса мероприятий при устранении неисправностей, возникающих при эксплуатации данных терминалов».







В мэрии уточнили, что основные неисправности терминалов на сегодняшний день — это «механические поломки, связанные с человеческим фактором», в том числе повреждение корпуса при ударах, падении, перегреве.







Оплата картами уже давно используется в новосибирских автобусах, троллейбусах и трамваях. С сентября терминалы для безналичного расчета появились также в новосибирских маршрутках.