Видео: на Бердском шоссе вспыхнула «Тойота»
Днём 20 ноября на Бердском шоссе под Новосибирском загорелась Toyota Corolla — тушить её выехали два экипажа пожарных.
Видео с горящим автомобилем в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель Виталий. По его словам, Toyota Corolla горит на въезде в Бердск в районе посёлка Геологов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что пожарные выехали тушить загоревшуюся машину.
«Сообщение о пожаре поступило в 15:00, посёлок Геологов, город Бердск. Объект пожара — автомобиль. Выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части
Двумя неделями ранее ещё одна машина — Toyota Land Cruiser — сгорела возле дома в центре Новосибирска. Пожар случился ночью. В МЧС предполагали, что автомобиль подожгли.
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Ольга Хмелевская
Видео читателя НГС