Видео: на Бердском шоссе вспыхнула «Тойота»

Автомобиль горит в районе посёлка Геологов

Днём 20 ноября на Бердском шоссе под Новосибирском загорелась Toyota Corolla — тушить её выехали два экипажа пожарных.







Видео с горящим автомобилем в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель Виталий. По его словам, Toyota Corolla горит на въезде в Бердск в районе посёлка Геологов.







В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что пожарные выехали тушить загоревшуюся машину.







«Сообщение о пожаре поступило в 15:00, посёлок Геологов, город Бердск. Объект пожара — автомобиль. Выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части № 11 », — пояснили в ведомстве, добавив, что обстоятельства произошедшего пока неизвестны.











Двумя неделями ранее ещё одна машина — Toyota Land Cruiser — сгорела возле дома в центре Новосибирска. Пожар случился ночью. В МЧС предполагали, что автомобиль подожгли.

