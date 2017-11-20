Алтайские рестораторы купили французское кафе в центре Новосибирска, чтобы сделать кондитерскую

Кофейня «Шансонье» на улице Ленина в центре Новосибирска закрылась — заведение продано новому владельцу, который собирается открыть на его месте собственную кондитерскую.





Кафе «Шансонье» проработало на этом месте больше 10 лет





«Последний день работы "Шансонье" был 15 ноября. Сейчас у заведения новые владельцы, которым принадлежит в Новосибирске кондитерская Kook на улице Державина», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Олег Ионко, руководитель группы компаний «Конквест», которая управляла «Шансонье» до продажи.





Совладелица Kook, ресторатор Лариса Гладышева рассказала НГС.НОВОСТИ, что собирается открыть на месте «Шансонье» кондитерскую под тем же названием, но более крупного формата. Предполагается, что в новом заведении будет широкий выбор десертов и вино бокалами.







В бывшем помещении «Шансонье» уже начался ремонт — открыть кондитерскую владельцы Kook планируют к концу февраля будущего года.







Kook — не первый ресторанный проект для её владельцев. В Бийске Алтайского края рестораторам принадлежат две кофейни «Шоколатте». Заведения под таким же названием, которые работали в Новосибирске больше 10 лет назад, к бийской сети отношения не имеют.





Кофейня «Шансонье» на улице Ленина была открыта в 2004 году и стала вторым заведением под таким названием у «Конквеста». Однако новосибирская компания отказалась от развития этого формата. Первое «Шансонье» на Красном проспекте закрылось ещё в 2015 году — на его месте появился винный бар и пиццерия Drovamuka.







Алтайские рестораторы всё активнее проявляют себя на новосибирском рынке. Здесь работает, например, восемь точек сети «Форне» (кондитерские и кофейни) — они тоже пришли из Бийска, два бара «Бочкари» из Барнаула. А в ноябре в центре заработал фастфуд Giros Master рестораторов из Рубцовска.

