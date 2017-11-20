Уехавший в Нью-Йорк новосибирец записал альбом с музыкантом из Японии

Новосибирский музыкант Владимир Комаров, живущий в Нью-Йорке, записал дебютный альбом нового проекта The Dayoffs
Новосибирский музыкант Владимир Комаров, живущий в Нью-Йорке, записал дебютный альбом нового проекта The Dayoffs


Новосибирский музыкант и лидер известных на Западе групп Hot Zex и Punk TV Владимир Комаров совместно с японцем Ацуо Мацумото выпустили дебютный альбом нового музыкального проекта The Dayoffs.


«Решили не усложнять и назвали пластинку так же, как и группу — The Dayoffs. Мы хотим, чтобы люди узнали и привыкли к нашему названию, у нас далеко идущие планы. Этот первый альбом выдержан в гитарном инди-поповом ключе, с элементами шугейза, нойз-рока и электроники. Но на самом деле это просто рок-музыка, как мы её видим, как умеем её играть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Комаров.


Музыкант уточнил, что пока пластинка вышла в цифровом формате — её можно скачать за деньги, а продвижением записи занялся немецкий лейбл Emerald & Doreen. В следующем году альбом, возможно, будет издан на виниле, компакт-диске или кассете.


Новосибирец Комаров известен на Западе со своими группами Hot Zex и Punk TV
Новосибирец Комаров известен на Западе со своими группами Hot Zex и Punk TV


Тексты к четырём песням альбома The Dayoffs написал московский друг Комарова Сергей Киселёв, он участвовал в записи пластинки и как бэк-вокалист. На барабанах сыграл ещё один музыкант из России Сергей Ледовский. С Ацуо Мацумото Владимир Комаров познакомился случайно пять лет назад на студии звукозаписи.


«Ацуо очень тонко чувствует звук, и у нас с ним похожие взгляды на музыку: как её записывать и сводить. Мы познакомились как раз в студии и быстро поняли, что говорим на одном языке. Потом обнаружили, что у нас дни рождения в один день. Я не очень верю во всю эту астрологию, но действительно чувствую, что Ацуо — близкий человек, с которым комфортно молчать», — заметил музыкант.


Справка: Новосибирский музыкант Владимир Комаров летом 2011 года переехал в Нью-Йорк. На Западе он больше известен своей группой Hot Zex и музыкальным проектом Punk TV, звучащими в стиле инди-попа и смеси рока с электроникой. Hot Zex распалась около восьми лет назад, а Punk TV хоть и официально продолжает существовать, но последний раз они собирались на концертах в 2012 году.




Прочтений: 2011
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