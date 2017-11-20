Автовокзал открыл продажу билетов на рейсы в новогодние каникулы





Новосибирский автовокзал начал продавать билеты на рейсы в новогодние праздники — первые билеты начали покупать пассажиры до Казахстана.







«Специально сделали, чтобы людям поудобнее было заранее планировать свои выходные. Приобрести билеты и спокойно ждать. Вообще обычно продаем за 30 дней, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Продажи стартовали на прошлой неделе. Пока берут дальние рейсы — Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар».







Ермаков уточнил, что билеты можно купить на любую дату до 10 января включительно. Цены на билеты будут прежними. При этом, отметил директор автовокзала, в нескольких направлениях перевозчики ввели льготы. На рейсах Новосибирск – Камень-на-Оби (отправление в 6:30 и 7:50) скидку 50% дают студентам и пенсионерам, получающим трудовую пенсию. На рейсах Новосибирск – Кемерово (7:00, 11:00, 12:50, 13:50, 18:30 и 20:40), Новосибирск – Белово (7:40, 10:45); Новосибирск – Караганда (отправление по понедельникам, четвергам и пятницам в 19:30) — скидка 50% для студентов.





Купить билеты на новогодний отдых предложила также компания «Экспресс-Пригород». В начале ноября они открыли продажи путёвок на туристический поезд-отель «Зимняя сказка», который отправится в Шерегеш в канун Нового года.