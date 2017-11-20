Лакомый кусок: стоимость аренды участка на окраине Новосибирска подскочила в 17 раз

Неожиданно востребованный участок на окраине Новосибирска оказался заросшим пустырём
Неожиданно востребованный участок на окраине Новосибирска оказался заросшим пустырём

Власти Новосибирска сдали в аренду участок на улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска за 15 млн рублей — на торгах стоимость земельного участка площадью чуть меньше 1,7 тысячи квадратных метров выросла с 848 тысяч рублей более чем в 17 раз. 


Результаты торгов опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска.


Участок находится возле дома на Связистов, 113, через дорогу от котлована на Юго-Западном жилмассиве. В борьбе за него сошлись 13 участников, а сами торги с учётом шага в 25 тысяч рублей состояли из 567 шагов. Победителем признали новосибирского предпринимателя Олега Судилкина, предложившего за лот более 15 млн рублей годовой аренды.


По данным «СПАРК», предприниматель, в числе прочих, владеет сетью магазинов «BeerМания», а также компаниями «Алкомания» и «Градус». С самим Судилкиным связаться не удалось, а его представители сообщили, что планы на территорию являются закрытой информацией. По документам мэрии, на нём разрешено построить магазин общей площадью до 5 тысяч квадратных метров.


Коммерческий директор ГК «Абажур» (занимается арендой и продажей земли) Павел Грицай считает, что участок, вероятнее всего, будет передан более крупной компании, поэтому итоговая цена его аренды неудивительна. «Сейчас несколько торговых сетей активизировались в поисках муниципальной земли, и они часто грешат одним: на торги посылают несколько своих контрагентов, классический вариант», — заметил он.


На муниципальных аукционах нередко разворачивается серьёзная борьба: например, летом прошлого года участники торгов сделали 473 шага за участок в тихом центре, а в 2015 году мэрия получила рекордную сумму за магазин совхоза «Цветы Сибири» на площади Калинина.

Прочтений: 5909
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено