Лакомый кусок: стоимость аренды участка на окраине Новосибирска подскочила в 17 раз

Неожиданно востребованный участок на окраине Новосибирска оказался заросшим пустырём

Власти Новосибирска сдали в аренду участок на улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска за 15 млн рублей — на торгах стоимость земельного участка площадью чуть меньше 1,7 тысячи квадратных метров выросла с 848 тысяч рублей более чем в 17 раз.





Результаты торгов опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска.





Участок находится возле дома на Связистов, 113, через дорогу от котлована на Юго-Западном жилмассиве. В борьбе за него сошлись 13 участников, а сами торги с учётом шага в 25 тысяч рублей состояли из 567 шагов. Победителем признали новосибирского предпринимателя Олега Судилкина, предложившего за лот более 15 млн рублей годовой аренды.







По данным «СПАРК», предприниматель, в числе прочих, владеет сетью магазинов «BeerМания», а также компаниями «Алкомания» и «Градус». С самим Судилкиным связаться не удалось, а его представители сообщили, что планы на территорию являются закрытой информацией. По документам мэрии, на нём разрешено построить магазин общей площадью до 5 тысяч квадратных метров.







Коммерческий директор ГК «Абажур» (занимается арендой и продажей земли) Павел Грицай считает, что участок, вероятнее всего, будет передан более крупной компании, поэтому итоговая цена его аренды неудивительна. «Сейчас несколько торговых сетей активизировались в поисках муниципальной земли, и они часто грешат одним: на торги посылают несколько своих контрагентов, классический вариант», — заметил он.







На муниципальных аукционах нередко разворачивается серьёзная борьба: например, летом прошлого года участники торгов сделали 473 шага за участок в тихом центре, а в 2015 году мэрия получила рекордную сумму за магазин совхоза «Цветы Сибири» на площади Калинина.