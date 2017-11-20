Белой медведице Герде — 10 лет: публикуем 5 лучших фото любимой новосибирцами именинницы

Сегодня, 20 ноября, белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 10 лет. Её привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с самцом Каем, когда им было по семь-восемь месяцев.


Герда родилась 20 ноября 2007 года в Москве
Герда родилась 20 ноября 2007 года в Москве


В зоопарке НГС.НОВОСТИ рассказали, что не готовили какие-то особые праздничные мероприятия в честь первого юбилея Герды, поэтому мы нашли несколько самых милых и забавных фотографий главной любимицы зоопарка.


Герда любит позировать гостям зоопарка
Герда любит позировать гостям зоопарка


Недавно новосибирцы заметили, что Герда заметно поправилась, и предположили, что она вновь беременна. Правда, работники зоопарка не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть их догадки — у медведей очень сложно определить беременность. Например, о втором рождённом Гердой медвежонке — Ростике — в зоопарке узнали по записям с камеры наблюдения внутри вольера


Герда со своим вторым детёнышем Ростиком
Герда со своим вторым детёнышем Ростиком


Первенец Кая и Герды родился в 2013 году, с помощью народного голосования её назвали Шилкой. Герда показала себя превосходной мамой. Сейчас Шилка живёт в одном из зоопарков Японии


Герда, как и подобает белому медведю, обожает снег и лёд
Герда, как и подобает белому медведю, обожает снег и лёд


Герда — главная любимица Новосибирского зоопарка. В этом году в её вольере установили генератор льда, который работает даже в жару. Первые ролики с её реакцией умилили новосибирцев. 


Герда часто ведёт себя потешно на публике
Герда часто ведёт себя потешно на публике


Прошедшей зимой Герда с Ростиком стали героями таймлапса, посвящённого Международному дню полярного медведя, — его сняли с помощью веб-камер, которые установлены в вольере.

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