Белой медведице Герде — 10 лет: публикуем 5 лучших фото любимой новосибирцами именинницы

Сегодня, 20 ноября, белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 10 лет. Её привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с самцом Каем, когда им было по семь-восемь месяцев.





Герда родилась 20 ноября 2007 года в Москве





В зоопарке НГС.НОВОСТИ рассказали, что не готовили какие-то особые праздничные мероприятия в честь первого юбилея Герды, поэтому мы нашли несколько самых милых и забавных фотографий главной любимицы зоопарка.





Герда любит позировать гостям зоопарка





Недавно новосибирцы заметили, что Герда заметно поправилась, и предположили, что она вновь беременна. Правда, работники зоопарка не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть их догадки — у медведей очень сложно определить беременность. Например, о втором рождённом Гердой медвежонке — Ростике — в зоопарке узнали по записям с камеры наблюдения внутри вольера.







Герда со своим вторым детёнышем Ростиком





Первенец Кая и Герды родился в 2013 году, с помощью народного голосования её назвали Шилкой. Герда показала себя превосходной мамой. Сейчас Шилка живёт в одном из зоопарков Японии.





Герда, как и подобает белому медведю, обожает снег и лёд





Герда — главная любимица Новосибирского зоопарка. В этом году в её вольере установили генератор льда, который работает даже в жару. Первые ролики с её реакцией умилили новосибирцев.





Герда часто ведёт себя потешно на публике





Прошедшей зимой Герда с Ростиком стали героями таймлапса, посвящённого Международному дню полярного медведя, — его сняли с помощью веб-камер, которые установлены в вольере.