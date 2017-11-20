«Это шедевр»: новосибирская гимнастка вышла в финал конкурса талантов «Синяя птица»

Алина вместе с ведущей шоу Дарьей Златопольской

Новосибирская школьница Алина Писяч прошла в финал конкурса юных талантов «Синяя птица» — девочка показала сложнейший гимнастический трюк.





Выступление 13-летней Алины показали 19 ноября на канале «Россия 1».





«Перед самим выступлением я не волновалась, по большей части тревога была только из-за костюма, его сшили специально для выступления уже в Москве. Он очень оригинальный, и я боялась, как бы он за что-нибудь не зацепился», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Алина.





Член жюри артист балета Николай Цискаридзе отметил, что все трюки Алины были выполнены очень музыкально.





«Оценивать это [выступление] невозможно, потому что это какой-то шедевр», — поделился другой член жюри, известный пианист Денис Мацуев.











Алина начала заниматься художественной гимнастикой в три года, спустя семь лет она увлеклась воздушной гимнастикой. В Новосибирске девочка учится в седьмом классе, тренировки у неё занимают по два-три часа в день — отдыхает от них Алина только в воскресенье. Весной школьница также стала участницей проекта «Минута славы». Также среди увлечений гимнастки — альпинизм.





В третьем сезоне «Синей птицы» Алина — вторая участница из Новосибирска. До этого на конкурсе также выступала шестилетняя Эмили Атуахина, она также поразила жюри — девочка спела песню легенды джаза Эллы Фицджеральд.





Всероссийский открытый конкурс юных талантов «Синяя птица» впервые состоялся в 2015 году. Для участия в третьем сезоне было подано больше 10 тысяч заявок — вдвое больше, чем в прошлом году. Из них для участия в конкурсе отобрали сто конкурсантов. Главный приз конкурса — 1 млн рублей.