«Это шедевр»: новосибирская гимнастка вышла в финал конкурса талантов «Синяя птица»

Алина вместе с ведущей шоу Дарьей Златопольской
Алина вместе с ведущей шоу Дарьей Златопольской

Новосибирская школьница Алина Писяч прошла в финал конкурса юных талантов  «Синяя птица» — девочка показала сложнейший гимнастический трюк. 


Выступление 13-летней Алины показали 19 ноября на канале «Россия 1». 


«Перед самим выступлением я не волновалась, по большей части тревога была только из-за костюма, его сшили специально для выступления уже в Москве. Он очень оригинальный, и я боялась, как бы он за что-нибудь не зацепился», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Алина. 


Член жюри артист балета Николай Цискаридзе отметил, что все трюки Алины были выполнены очень музыкально. 


«Оценивать это [выступление] невозможно, потому что это какой-то шедевр», — поделился другой член жюри, известный пианист Денис Мацуев. 



Алина начала заниматься художественной гимнастикой в три года, спустя семь лет она увлеклась воздушной гимнастикой. В Новосибирске девочка учится в седьмом классе, тренировки у неё занимают по два-три часа в день — отдыхает от них Алина только в воскресенье. Весной школьница также стала участницей проекта «Минута славы». Также среди увлечений гимнастки — альпинизм. 


В третьем сезоне «Синей птицы» Алина — вторая участница из Новосибирска. До этого на конкурсе также выступала шестилетняя Эмили Атуахина, она также поразила жюри  — девочка спела песню легенды джаза Эллы Фицджеральд.  


Всероссийский открытый конкурс юных талантов «Синяя птица» впервые состоялся в 2015 году. Для участия в третьем сезоне было подано больше 10 тысяч заявок — вдвое больше, чем в прошлом году. Из них для участия в конкурсе отобрали сто конкурсантов. Главный приз конкурса — 1 млн рублей. 

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