В Новосибирске пропал парень в ярко-оранжевой куртке

Максим Микитевич ушёл из дома во вторник, 14 ноября
Максим Микитевич ушёл из дома во вторник, 14 ноября

В Новосибирске ушёл из дома и не вернулся 20-летний Максим Микитевич — о молодом человеке ничего не известно почти неделю.


«Максим живёт один. Утром 14 ноября он должен был пойти на работу. Но ни на работе, ни дома после он так и не появился», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Он пояснил, что к волонтёрам с просьбой помочь в поисках Максима обратилась его мама.


У Максима худощавое телосложение, короткостриженые прямые волосы тёмно-русого цвета, серо-голубые глаза. Он был одет в ярко-оранжевую куртку с чёрными вставками, синюю кофту, чёрные джинсы и обут в чёрные кроссовки с зелёными вставками, рассказали в «Маяке».


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.


Также в Новосибирске продолжатся поиски 32-летней Светланы Чумаковой, которая пропала в Ленинском районе две недели назад. Известно, что перед исчезновением Светлана Чумакова давала в полиции объяснения как свидетель возможного преступления.

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