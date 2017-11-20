«Три собаки уже съедены»: жители дома на Воинской заявили в полицию об убийстве животных ради еды

По факту убийства собаки проходит доследственная проверка
По факту убийства собаки проходит доследственная проверка

Новосибирец стал свидетелем жестокого убийства животного — на его глазах днём 19 ноября жители дома на улице Воинской, 4/1 в Октябрьском районе зарезали собаку во дворе коттеджа. 


«Вчера стали свидетелями в окно, как они режут собак. Естественно, крик был собачий. Подбежали к окну и увидели эту картину, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец инцидента Эдуард. — Очень страшно, было это средь бела дня».


По словам местного жителя, убийство щенка произошло во дворе большого трёхэтажного коттеджа, в котором живут около 15 человек. Соседи, ставшие очевидцами жестокого обращения с животным, предполагают, что жители коттеджа ищут бездомных собак, чтобы потом их съесть. 


«Недели три назад видел у них три собаки одинаковых, — продолжает Эдуард. — У соседей калитка всегда открыта, и моя дочь, которой полтора года, прогуливалась с матерью и играла с этими щенками. Сейчас мы уже поняли, что эти три собаки были постепенно съедены». 


После того как мужчина увидел убийство, он пытался поговорить с соседями. «Разговаривать со мной никто не захотел, — объясняет очевидец. — <...> И схватили лопаты, давай эти лужи крови убирать».


В тот же день мужчина обратился в полицию. «Вчера было заявление, 19-го числа, по поводу жестокого обращения с животными, — подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Сейчас материалы находятся у участкового уполномоченного, проводится доследственная проверка. Сейчас уточняется, проверяется информация».


Этим летом 18-летний молодой человек получил реальный срок за убийство котёнка в Оби. По версии органов дознания, мужчина выпил и «из хулиганских побуждений» убил ножом 3-месячного котёнка, которого несколько дней назад сам принёс с улицы, сообщили в прокуратуре Оби.

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