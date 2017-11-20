Сибирячка получила «серебро» на чемпионате по танцам в Германии

Мария Швецова — первая спортсменка из Новосибирска, участвовавшая в German Open Championship
Мария Швецова — первая спортсменка из Новосибирска, участвовавшая в German Open Championship

Руководитель танцевальной школы Siberian Irish Dance Academy в Новосибирске Мария Швецова вернулась из Германии, где завоевала серебряную медаль на европейском чемпионате по ирландскому танцу.


«German Open Championship проходил в городе Мёрц на западе Германии, было порядка 450 участников из Германии, Англии, Шотландии, Ирландии, России, Белоруссии, Бельгии, Голландии. На чемпионате исполняется четыре танца: один в мягкой обуви, а остальные — в ботиночках. Три раунда проходят для всех участников, потом определяют финалистов, которые танцуют четвёртый раунд. В основном это авторская хореография, но один из раундов — традиционный танец», — рассказала НГС.НОВОСТИ Мария Швецова.


Швецова была на соревнованиях единственной участницей из Сибири и выступала в самой взрослой категории Seniors. Жительница Новосибирска заняла второе место, первой стала японка, третьей — немка.


«На чемпионатах выступают опытные танцоры, мы с участницей из Японии встречались на соревнованиях много раз и знаем друг друга давно. Участвовать было очень интересно и непросто, потому что нас было достаточно много. По результатам раундов я смогла пройти в финал, и второе место для Сибири, в принципе, серьёзное достижение», — говорит Мария.


Призёры в категории Seniors
Призёры в категории Seniors


Жюри оценивает технику и качество исполнения танца, музыкальность, а также внешний вид танцора: костюм и обувь должны соответствовать традициям. Девушка пояснила, что танцуют участники чемпионата под живую музыку — организаторы приглашают музыканта, который играет традиционную ирландскую музыку с нужной скоростью для каждого участника. В этот раз приглашали Уильяма Патерсона из Англии.


Мария прошла отбор на чемпионат мира по ирландскому танцу, который пройдёт весной 2018 года в Маастрихте (Нидерланды), и сейчас начинает готовиться к соревнованиям.


Танцоры представляли жюри три танца в авторской хореографии и ещё один — традиционный
Танцоры представляли жюри три танца в авторской хореографии и ещё один — традиционный


Мария Швецова занимается танцами с 2008 года и регулярно участвует в соревнованиях. Она серебряный призёр чемпионата Сибири 2016 года, финалист чемпионатов Европы и мира 2016 года и чемпионка России по ирландскому танцу.

Прочтений: 2465
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено