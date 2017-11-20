Сибирячка получила «серебро» на чемпионате по танцам в Германии

Мария Швецова — первая спортсменка из Новосибирска, участвовавшая в German Open Championship

Руководитель танцевальной школы Siberian Irish Dance Academy в Новосибирске Мария Швецова вернулась из Германии, где завоевала серебряную медаль на европейском чемпионате по ирландскому танцу.







«German Open Championship проходил в городе Мёрц на западе Германии, было порядка 450 участников из Германии, Англии, Шотландии, Ирландии, России, Белоруссии, Бельгии, Голландии. На чемпионате исполняется четыре танца: один в мягкой обуви, а остальные — в ботиночках. Три раунда проходят для всех участников, потом определяют финалистов, которые танцуют четвёртый раунд. В основном это авторская хореография, но один из раундов — традиционный танец», — рассказала НГС.НОВОСТИ Мария Швецова.







Швецова была на соревнованиях единственной участницей из Сибири и выступала в самой взрослой категории Seniors. Жительница Новосибирска заняла второе место, первой стала японка, третьей — немка.







«На чемпионатах выступают опытные танцоры, мы с участницей из Японии встречались на соревнованиях много раз и знаем друг друга давно. Участвовать было очень интересно и непросто, потому что нас было достаточно много. По результатам раундов я смогла пройти в финал, и второе место для Сибири, в принципе, серьёзное достижение», — говорит Мария.







Призёры в категории Seniors





Жюри оценивает технику и качество исполнения танца, музыкальность, а также внешний вид танцора: костюм и обувь должны соответствовать традициям. Девушка пояснила, что танцуют участники чемпионата под живую музыку — организаторы приглашают музыканта, который играет традиционную ирландскую музыку с нужной скоростью для каждого участника. В этот раз приглашали Уильяма Патерсона из Англии.







Мария прошла отбор на чемпионат мира по ирландскому танцу, который пройдёт весной 2018 года в Маастрихте (Нидерланды), и сейчас начинает готовиться к соревнованиям.







Танцоры представляли жюри три танца в авторской хореографии и ещё один — традиционный





Мария Швецова занимается танцами с 2008 года и регулярно участвует в соревнованиях. Она серебряный призёр чемпионата Сибири 2016 года, финалист чемпионатов Европы и мира 2016 года и чемпионка России по ирландскому танцу.