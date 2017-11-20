В Кольцово поставили «Девочку на шаре» Григоряна
В Кольцово под Новосибирском установили скульптуру «Девочка на шаре» — она появилась на перекрёстке проспекта Академика Сандахчиева и улицы Технопарковой.
«Официальное открытие намечено на среду», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Центре информатизации наукограда Кольцово.
Официальное название новой композиции — «Моя Сибирь». Монумент был создан Арамом и Еленой Григорян. В 2006 году он победил на конкурсе на лучшее архитектурно-художественное решение скульптурной композиции на площади Калинина в Новосибирске, приуроченном к 425-летию присоединения Сибири к России. Но до реализации дело так и не дошло.
«Это земной шар и девушка, выпускающая, как мы их называем, инновационных голубей, потому что это возле площадки биотехнопарка, фирмы "Катрен", "Ангиолайна", — объяснял ранее НГС.НОВОСТИ глава Кольцово Николай Красников. — На въезде из Академгородка открывается панорама ландшафтной зоны, всего Кольцово, и [приезжающих] будет встречать девушка».
Работы по установке скульптуры велись три месяца — с конца августа.
В начале ноября один из дворов Новосибирска также пополнился декоративной композицией — рядом с ДК Горького поставили скульптуру в виде огромного яйца.
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Ольга Власова
Фото предоставлены Центром информатизации наукограда Кольцово