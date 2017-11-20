Две компании из Новосибирска признаны самыми быстрорастущими в стране

У Rich Family, основанной в Новосибирске, сейчас 24 магазина по всей стране
У Rich Family, основанной в Новосибирске, сейчас 24 магазина по всей стране

Журнал РБК составил рейтинг из 50 самых быстрорастущих компаний России — две из них основаны новосибирцами.


На 35-м месте оказалась компания Rich Family, которая управляет сетью детских гипермаркетов. Компания работает не только в Новосибирске, но и во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Томске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Казани и других городах — всего 24 магазина. За год компания поднялась в рейтинге на 14 позиций, а её выручка за 2016 год достигла 8,9 млрд рублей. В 2015 году она составляла чуть больше 7,4 млрд рублей.


На 46-м месте оказалась другая компания, основанная новосибирцами, — медицинская компания «Профитмед», которая занимается дистрибуцией фармацевтики. Она обслуживает 7 тысяч клиентов по всей стране. По данным составителей рейтинга, годовая выручка «Профитмеда» достигла 22,3 млрд рублей.


На первых местах рейтинга РБК — московская строительная компания «Бамстройпуть», в основном благодаря крупным государственным заказам, а также крупнейший вагоностроительный холдинг «Объединённая вагонная компания» и столичная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл».


Авторитетные аналитики уже не в первый раз признают новосибирцев успешными предпринимателями. Так, недавно бывшую студентку НГУ включили в рейтинг американского журнала Forbes как одну из 30 мировых лидеров в своей отрасли, а чуть раньше четыре новосибирские компании стали самыми выгодными франшизами

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