Две компании из Новосибирска признаны самыми быстрорастущими в стране

У Rich Family, основанной в Новосибирске, сейчас 24 магазина по всей стране

Журнал РБК составил рейтинг из 50 самых быстрорастущих компаний России — две из них основаны новосибирцами.







На 35-м месте оказалась компания Rich Family, которая управляет сетью детских гипермаркетов. Компания работает не только в Новосибирске, но и во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Томске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Казани и других городах — всего 24 магазина. За год компания поднялась в рейтинге на 14 позиций, а её выручка за 2016 год достигла 8,9 млрд рублей. В 2015 году она составляла чуть больше 7,4 млрд рублей.







На 46-м месте оказалась другая компания, основанная новосибирцами, — медицинская компания «Профитмед», которая занимается дистрибуцией фармацевтики. Она обслуживает 7 тысяч клиентов по всей стране. По данным составителей рейтинга, годовая выручка «Профитмеда» достигла 22,3 млрд рублей.





На первых местах рейтинга РБК — московская строительная компания «Бамстройпуть», в основном благодаря крупным государственным заказам, а также крупнейший вагоностроительный холдинг «Объединённая вагонная компания» и столичная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл».







Авторитетные аналитики уже не в первый раз признают новосибирцев успешными предпринимателями. Так, недавно бывшую студентку НГУ включили в рейтинг американского журнала Forbes как одну из 30 мировых лидеров в своей отрасли, а чуть раньше четыре новосибирские компании стали самыми выгодными франшизами.