Сотни новосибирцев сломали руки и ноги из-за коварного гололёда

Новосибирцы ещё не привыкли к гололёду
Новосибирцы ещё не привыкли к гололёду

Жители Новосибирска и области стали чаще падать на скользких тротуарах — травматологи зафиксировали всплеск обращений.


За прошедшую неделю, с 13 по 19 ноября, жители Новосибирской области получили 828 травм из-за гололёда, а также 11 переохлаждений и 4 обморожения, сообщили сегодня в министерстве здравоохранения региона. На позапрошлой неделе гололёд стал причиной переломов для 159 жителей

 

По статистике прошлой зимы, за неделю новосибирцы получали 700–800 травм из-за гололёда. 


Но год назад всего за несколько дней ноября у двух тысяч жителей были переломы из-за падений на скользких дорогах

 

Как рассказал заведующий травматологическим отделением поликлиники № 2, врач-травматолог Денис Струц, в начале зимы действительно происходит всплеск обращений в травмпункты. 


«Снег подтаивает, а потом подмораживает [его] с утра, и с утра народ пошёл на работу по льду», — отметил врач, добавив, что пациенты часто жалуются на плохо посыпанные песком тротуары.


По его словам, чаще всего новосибирцы ломают запястья и голеностоп и получают ушибы из-за гололёда. Но к январю – февралю жители уже привыкают ко льду, к тому же плотно утрамбованному снежным покровом, и травмируются меньше, заключил завотделением.


Ранее жительница Бердска поскользнулась в центре города, сломала руку и подала в суд на управляющую компанию, требуя компенсацию 100 тысяч рублей — и практика показывает, что иногда жителям удаётся отсудить десятки тысяч рублей за перелом.


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