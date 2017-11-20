Машина застряла на трамвайных путях за оперным театром и парализовала движение трамваев № 13

Застрявшую машину снимают с рельсов
Застрявшую машину снимают с рельсов

Утром 20 ноября в центре Новосибирска автомобиль застрял на рельсах и блокировал движение трамваев № 13.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, автомобиль Chevrolet Aveo попытался объехать перекрытую дорогу между улицами Орджоникидзе и Депутатской по трамвайным путям. В итоге машина застряла на рельсах, после этого движение трамваев остановилось — после 11:00 рядом с оперным театром стояли шесть трамваев.


Автомобиль пришлось выталкивать с рельсов вручную.


Дорогу возле оперного театра перекрыли из-за ремонта теплотрассы, её раскопали на Депутатской ещё 14 ноября. С тех пор автомобилисты постоянно ездят по путям, на прошлой неделе новосибирец Александр Мечев 7 часов снимал затор, а затем сделал из этой съемки ролик длиной чуть больше 2,5 минут.


Водитель проигнорировал перекрытие и застрял на рельсах
Водитель проигнорировал перекрытие и застрял на рельсах


Трамваи встали из-за аварии на рельсах
Трамваи встали из-за аварии на рельсах


Стоящие вагоны трамвая № 13 недалеко от места происшествия
Стоящие вагоны трамвая № 13 недалеко от места происшествия


Машины пытаются объезжать перекрытие между Орджоникидзе и Депутатской по трамвайным путям
Машины пытаются объезжать перекрытие между Орджоникидзе и Депутатской по трамвайным путям


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