Машина застряла на трамвайных путях за оперным театром и парализовала движение трамваев № 13
Утром 20 ноября в центре Новосибирска автомобиль застрял на рельсах и блокировал движение трамваев
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, автомобиль Chevrolet Aveo попытался объехать перекрытую дорогу между улицами Орджоникидзе и Депутатской по трамвайным путям. В итоге машина застряла на рельсах, после этого движение трамваев остановилось — после 11:00 рядом с оперным театром стояли шесть трамваев.
Автомобиль пришлось выталкивать с рельсов вручную.
Дорогу возле оперного театра перекрыли из-за ремонта теплотрассы, её раскопали на Депутатской ещё 14 ноября. С тех пор автомобилисты постоянно ездят по путям, на прошлой неделе новосибирец Александр Мечев 7 часов снимал затор, а затем сделал из этой съемки ролик длиной чуть больше 2,5 минут.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот maps.nskgortrans.ru и yandex.ru/maps