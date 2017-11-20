Машина застряла на трамвайных путях за оперным театром и парализовала движение трамваев № 13

Застрявшую машину снимают с рельсов

Утром 20 ноября в центре Новосибирска автомобиль застрял на рельсах и блокировал движение трамваев № 13.





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, автомобиль Chevrolet Aveo попытался объехать перекрытую дорогу между улицами Орджоникидзе и Депутатской по трамвайным путям. В итоге машина застряла на рельсах, после этого движение трамваев остановилось — после 11:00 рядом с оперным театром стояли шесть трамваев.





Автомобиль пришлось выталкивать с рельсов вручную.





Дорогу возле оперного театра перекрыли из-за ремонта теплотрассы, её раскопали на Депутатской ещё 14 ноября. С тех пор автомобилисты постоянно ездят по путям, на прошлой неделе новосибирец Александр Мечев 7 часов снимал затор, а затем сделал из этой съемки ролик длиной чуть больше 2,5 минут.





Водитель проигнорировал перекрытие и застрял на рельсах





Трамваи встали из-за аварии на рельсах





Стоящие вагоны трамвая № 13 недалеко от места происшествия





Машины пытаются объезжать перекрытие между Орджоникидзе и Депутатской по трамвайным путям



