Оставшийся без лифта бизнесмен пообещал стопку текилы каждому, кто дойдёт до его фирмы на 7-м этаже

Владельцы новосибирского ресторана New Mexico придумали, как заманить публику на 7-й этаж — в здании, где находится заведение, не работает лифт. Сегодня, например, посетителям обещают бесплатную порцию текилы или домашний морс.


Стойка с объявлением о бесплатной выпивке в ресторане заготовлена заранее
Стойка с объявлением о бесплатной выпивке в ресторане заготовлена заранее


Как рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец заведения Даниил Прицкау, отключения лифта в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте, 17/1, где расположено New Mexico, случаются регулярно, и единственный способ для клиентов попасть в ресторан в этом случае — подняться по лестнице пешком.


«Мы понимаем, что требовать от человека, чтобы он пешком шел на седьмой этаж, жестоко. Тем более, когда вокруг работает масса заведений, которые не требуют таких жертв», — говорит ресторатор.


Совсем бесплатно, правда, выпить в ресторане не удастся — предложение действует только для тех, кто пришёл поесть и сделал заказ.


В зале New Mexico
В зале New Mexico


«Обычно это временная акция, которая действует, только пока лифт не работает. Но сегодня вот сказали, что он будет отключен весь день», — признался Прицкау. Из-за проблем с лифтом сегодня будут угощать вином ещё и в ресторане «Гриль и Бутыль» на шестом этаже «Бутона», добавил ресторатор, также являющийся совладельцем этого заведения.


Бесплатные угощения в новосибирских ресторанах — обычная практика. Как правило, они называются комплементом шеф-повара и предлагаются или постоянным посетителям, или клиентам с достаточно большой суммой заказа. Одну из последних акций с бесплатными угощениями недавно начали проводить кофейни-кондитерские Kuzina — в ноябре заведения этой сети объявили о том, что бесплатно угостят кофе сотрудников новосибирской полиции. 

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