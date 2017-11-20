Возможны оттепели: синоптики рассказали о повышении температур в ближайшие дни





22 и 23 ноября синоптики ждут прекращения осадков

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: похолодание, которого ждали на прошлой неделе, не случилось.





«Погода в ближайшие трое суток ожидается тёплая на территории Новосибирской области. Мы окажемся в зоне влияния тёплого атмосферного фронта. В связи с этим 21 ноября осадки еще будут наблюдаться. Завтра в основном небольшие в виде снега, мокрого снега. 22–23-го преимущественно будет без осадков. Ветер будет преобладать слабый от 2 до 7 м/с. 22–23 ноября с небольшим усилением до 12–14 м/с», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Лапчик.







Ночные температуры ожидаются от –3 до –8 градусов, а днём от 0 до –5 градусов.





«22–23 ноября возможны слабые оттепели», — добавила Лапчик.







В конце прошлой недели синоптики прогнозировали, что сегодня, 20 ноября, похолодает после тёплых выходных.





Сегодня в Новосибирске, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью было –4...–6 градусов. Днём ожидается –1...–3 градуса.