Nissan улетел в кювет на трассе под Новосибирском — пострадал ребёнок
На трассе в Ордынском районе Новосибирской области водитель Nissan Sunny не справилась с управлением и вылетела в кювет — в перевернувшейся машине были мужчина и ребёнок.
ДТП случилось 19 ноября в 23:05 на съезде с автодороги К-17р в сторону посёлка Петровский.
Водитель Nissan Sunny не справилась с управлением на трассе, выехала на противоположную сторону обочины и перевернулась.
«Пострадали два человека — пассажир и ребёнок. У 31-летнего мужчины растяжение связок голеностопного сустава и ссадины лица. 5-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, его госпитализировали», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области.
В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки была трезвая, она не пострадала.
Ребёнок находился в кресле и был пристегнут детским удерживающим устройством.
С начала ноября это не первая авария на трассах Новосибирской области, в которой дети получают травмы. 10 ноября на автодороге Р-254 «Иртыш» Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. В этом ДТП пострадали пассажиры Lifan — 54-летняя женщина и полуторагодовалый ребёнок. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.
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Ольга Власова
Фото предоставлены отделом пропаганды ГИБДД НСО