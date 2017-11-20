Утренние пробки в Новосибирске: в разных частях города случилось около десятка аварий

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром 20 ноября уровень пробок в Новосибирске к 9 часам составил 8 баллов — утром в городе случилось около 10 аварий.


Количество аварий, отмеченных на картах Яндекса, было примерно одинаковым на двух берегах города.


На правом берегу ДТП случилось на Красном проспекте рядом с «Гагаринской», на Фрунзе — недалеко от стадиона «Спартак», на Октябрьской, на Большевистской у разъезда Иня. Среди аварий на левом берегу были ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев рядом с улицей Мира, между площадями Энергетиков и Труда, на улице Блюхера рядом с Коммунальным мостом.


Пользователи Яндекса отмечали аварии на картах в разных частях города
Пользователи Яндекса отмечали аварии на картах в разных частях города


Аварии случались в самых сложных местах на дорогах, например, около Коммунального моста
Аварии случались в самых сложных местах на дорогах, например, около Коммунального моста


В середине прошлой недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как утром на улице Титова подряд случилось несколько ДТП.

Прочтений: 6741
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (65)65
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено