Утренние пробки в Новосибирске: в разных частях города случилось около десятка аварий

Фото из архива НГС

Утром 20 ноября уровень пробок в Новосибирске к 9 часам составил 8 баллов — утром в городе случилось около 10 аварий.





Количество аварий, отмеченных на картах Яндекса, было примерно одинаковым на двух берегах города.





На правом берегу ДТП случилось на Красном проспекте рядом с «Гагаринской», на Фрунзе — недалеко от стадиона «Спартак», на Октябрьской, на Большевистской у разъезда Иня. Среди аварий на левом берегу были ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев рядом с улицей Мира, между площадями Энергетиков и Труда, на улице Блюхера рядом с Коммунальным мостом.





Пользователи Яндекса отмечали аварии на картах в разных частях города





Аварии случались в самых сложных местах на дорогах, например, около Коммунального моста





В середине прошлой недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как утром на улице Титова подряд случилось несколько ДТП.