Утренние пробки в Новосибирске: в разных частях города случилось около десятка аварий
Утром 20 ноября уровень пробок в Новосибирске к 9 часам составил 8 баллов — утром в городе случилось около 10 аварий.
Количество аварий, отмеченных на картах Яндекса, было примерно одинаковым на двух берегах города.
На правом берегу ДТП случилось на Красном проспекте рядом с «Гагаринской», на Фрунзе — недалеко от стадиона «Спартак», на Октябрьской, на Большевистской у разъезда Иня. Среди аварий на левом берегу были ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев рядом с улицей Мира, между площадями Энергетиков и Труда, на улице Блюхера рядом с Коммунальным мостом.
В середине прошлой недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как утром на улице Титова подряд случилось несколько ДТП.
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Елена Громкова
Фото Александра Коротченко
Скриншот yandex.ru/maps