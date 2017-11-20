Через дамбу ГЭС перестали пускать большие грузовики


Пока неизвестно, когда запрет отменят
Пока неизвестно, когда запрет отменят

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирске начал действовать запрет на проезд грузовиков через дамбу ГЭС в Советском районе.


Запрет касается грузовиков массой больше 3,5 тонн. Конец срока действия запрета пока неизвестен.


«Это сделано во исполнение протокола заседания антитеррористической комиссии Новосибирской области от 24 мая этого года», — рассказывали прежде в мэрии Новосибирска.


Чтобы предупредить водителей, власти должны были установить 16 информационных щитов.


Массой больше 3,5 тонн обладают большинство грузовых автомобилей зарубежного и отечественного производства, среди них МАЗ, ЗИЛ, «Урал», ГАЗ-53, ГАЗ-66.

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