Полсотни домов в центре Новосибирска остались без тепла и горячей воды

Горячую воду и тепло отключили в 6 часов утра.

Утром 20 ноября из-за дефекта на теплотрассе больше 50 домов в центре города рядом с площадью Ленина остались без горячей воды и отопления.





Отключение произошло в 6 часов утра в домах, который расположены возле Красного проспекта со стороны Первомайского сквера, отмечается на муниципальном портале. Среди домов Краеведческий музей, здание Центробанка, гостиница Центральная, а также дома на Советской, Чаплыгина, Октябрьской. Причина произошедшего — дефект на теплотрассе.





Воду и тепло обещают включить в 22 часа.







Сейчас отключено 55 зданий





На прошлой недели тепла и горячей воды не было в 38 домах центра с другой стороны от Красного проспекта — тогда отключение коснулось, в том числе, мэрии.