Полсотни домов в центре Новосибирска остались без тепла и горячей воды

Горячую воду и тепло отключили в 6 часов утра.
Горячую воду и тепло отключили в 6 часов утра.

Утром 20 ноября из-за дефекта на теплотрассе больше 50 домов в центре города рядом с площадью Ленина остались без горячей воды и отопления.


Отключение произошло в 6 часов утра в домах, который расположены возле Красного проспекта со стороны Первомайского сквера, отмечается на муниципальном портале.  Среди домов Краеведческий музей, здание Центробанка, гостиница Центральная, а также дома на Советской, Чаплыгина, Октябрьской. Причина произошедшего — дефект на теплотрассе.


Воду и тепло обещают включить в 22 часа. 


Сейчас отключено 55 зданий
Сейчас отключено 55 зданий


На прошлой недели тепла и горячей воды не было в 38 домах центра с другой стороны от Красного проспекта — тогда отключение коснулось, в  том числе, мэрии.

Прочтений: 428
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено