Полсотни домов в центре Новосибирска остались без тепла и горячей воды
Утром 20 ноября из-за дефекта на теплотрассе больше 50 домов в центре города рядом с площадью Ленина остались без горячей воды и отопления.
Отключение произошло в 6 часов утра в домах, который расположены возле Красного проспекта со стороны Первомайского сквера, отмечается на муниципальном портале. Среди домов Краеведческий музей, здание Центробанка, гостиница Центральная, а также дома на Советской, Чаплыгина, Октябрьской. Причина произошедшего — дефект на теплотрассе.
Воду и тепло обещают включить в 22 часа.
На прошлой недели тепла и горячей воды не было в 38 домах центра с другой стороны от Красного проспекта — тогда отключение коснулось, в том числе, мэрии.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
Фрагмент map.novo-sibirsk.ru