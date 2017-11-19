Грузовик насмерть сбил пешехода на ночной дороге под Новосибирском

Пешеход внезапно выбежал на дорогу в темноте — водитель не успел затормозить
Пешеход внезапно выбежал на дорогу в темноте — водитель не успел затормозить

Вечером 19 ноября на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — грузовик сбил пешехода. Он скончался на месте.


ДТП произошло около 21:10 — водитель грузовика ехал по трассе Р-254, от аэропорта Толмачёво в сторону Новосибирска. Внезапно на проезжую часть выбежал пешеход, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Грузовик наехал на мужчину.


«ДТП произошло на 1453-м километре трассы, вне зоны пешеходного перехода. Как пояснил водитель грузовика, внезапно он увидел на проезжей части человека, попытался затормозить, но не успел. У погибшего при себе не было никаких документов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего, подчеркнули в МВД. 


В начале ноября полицейские сообщили о другой аварии, в которой сбили пешехода. ДТП произошло на улице Выборной. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину с девушкой за рулём. Его увезли в больницу с места аварии.  


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