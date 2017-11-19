Грузовик насмерть сбил пешехода на ночной дороге под Новосибирском

Пешеход внезапно выбежал на дорогу в темноте — водитель не успел затормозить

Вечером 19 ноября на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — грузовик сбил пешехода. Он скончался на месте.







ДТП произошло около 21:10 — водитель грузовика ехал по трассе Р-254, от аэропорта Толмачёво в сторону Новосибирска. Внезапно на проезжую часть выбежал пешеход, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Грузовик наехал на мужчину.





«ДТП произошло на 1453-м километре трассы, вне зоны пешеходного перехода. Как пояснил водитель грузовика, внезапно он увидел на проезжей части человека, попытался затормозить, но не успел. У погибшего при себе не было никаких документов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего, подчеркнули в МВД.





В начале ноября полицейские сообщили о другой аварии, в которой сбили пешехода. ДТП произошло на улице Выборной. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину с девушкой за рулём. Его увезли в больницу с места аварии.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!