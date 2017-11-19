Новосибирские музыканты сняли клип на песню «Despacito»

Музыканты — выпускники Новосибирской Государственной Консерватории

Трое новосибирцев записали кавер на песню Luis Fonsi «Despacito». Новосибирская версия песни отличается от оригинала снежными сугробами и использованием национальных музыкальных инструментов.







«Мне показали в соцсети Instagram конкурс, который проводит "Вечерний Ургант". Там предложено записать свою версию песни. Мы решили поучаствовать. Пока не известно, понравится ли наше творчество, но ждём. Я так понимаю, что в гости к Урганту приедет исполнитель песни и ему будут показывать как мы в России переделываем его творчество», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ участник коллектива Василий Юрченко.





По словам молодого человека, записать свою версию популярного хита не составило особого труда, а основные трудности возникли на этапе монтажа видео.





Видео с канала Василия Юрченко





«Мы же музыканты, выпускники Новосибирской Государственной Консерватории. Нам интересно каверы делать. Все это было сделано для себя. Если повезёт — покажут по телевизору. Единственной сложностью стало монтирование видео. До 7 утра сидел, чтобы всё получилось хорошо», — рассказывает Василий.





Съемки клипа проходили в берёзовой роще, недалеко от улицы Татьяны Снежиной.





«Павел Михайловский и Кирилл Мелентьев сразу согласились на моё предложение записать клип. Мы авантюристы. Никого уговаривать не пришлось. Паша играл на домре, балалайке, контрабасе и рожке. Кирилл играл на кахоне, бубне и трещотке. Ну а я — на аккордеоне», — пояснил Василий Юрченко.





В начале года скрипичная группа Silenzium на деньги поклонников сняла ретро-видео про любовь, весну и комсомол. За несколько дней на краудфандинговой площадке Boomstarter было собрано порядка 40 тысяч, после чего девушки сразу приступили к съёмкам.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!