«Тойота» протаранила «Ниссан» на проезде Энергетиков

Авария случилась недалеко от гипермаркета «Лента»
Авария случилась недалеко от гипермаркета «Лента»

Вечером 19 ноября на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Caldina и Nissan X-Trail.


ДТП произошло около 18:45 недалеко от гипермаркета «Лента».


«"Ниссан" выезжал с парковки "Ленты", остановился пропустить "Калдину", которая двигалась по улице Большая. Водитель "Калдины" потерял управление, машину начало бросать и в итоге она врезалась в "Ниссан"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.


«Столкновение было. Пострадавших нет. Две машины столкнулись на проезде Энергетиков. По внешним признакам водитель "Тойоты" в состоянии алкогольного опьянения, но это предварительная информация. Либо его сейчас повезут на освидетельствование, либо он откажется от экспертизы. На месте работают сотрудники ГИБДД», — пояснили в ведомстве. 


Вчера НГС.НОВОСТИ писали о череде аварий на Гусинобродском шоссе. В общей сложности в трех ДТП пострадало десять автомобилей.


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