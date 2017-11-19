Сибирячка помогла полицейским задержать карабкающегося на второй этаж вора
Вчера жительница Ленинского района Новосибирска увидела, как в окно соседнего дома забирается вор, и вызвала полицейских.
Прибыв на место, они задержали ранее судимого 29-летнего новосибирца.
«Объектом преступного посягательства стала квартира жилого дома по улице Планировочной. Забравшись по металлическим конструкциям на второй этаж, мужчина разбил окно и проник в жилище с целью совершения кражи», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершённое с незаконным проникновением в жилище).
Неравнодушным жителям Новосибирской области удается спасти чью-то жизнь или задержать опасного преступника. Так в мае 20-летний житель Новосибирской области Алексей Зуев спас 4 детей и женщину из горящего дома.
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Александр Сильченко
Фото Артёма Ленца