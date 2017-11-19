На площади Сибиряков-Гвардейцев заработали новые светофоры
На площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска начали работать новые светодиодные светофоры с обратным отсчётом.
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, новые светофоры появились в конце недели на подъездах к площади Сибиряков-Гвардейцев с двух прилегающих улиц — с улицы Мира и с улицы Сибиряков-Гвардейцев возле школы
«Светофоры светодиодные, с обратным отсчётом как для пешеходов, так и для водителей. Вместе с ними обновили и дорожные знаки "Пешеходный переход"», — передаёт очевидец.
Оперативно получить комментарий по поводу новых светофоров в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.
Полтора месяца назад новые светодиодные светофоры также начали работать на загруженном перекрёстке улиц Учительской и Авиастроителей в Дзержинском районе. Кроме того, светофор появился ещё на одном участке улицы Авиастроителей — на пешеходном переходе напротив школы
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Ольга Хмелевская
Фото Кирилла Шматкова