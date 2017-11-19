На площади Сибиряков-Гвардейцев заработали новые светофоры

Рабочие не только установили новые светофоры, но и обновили знаки «Пешеходный переход»

На площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска начали работать новые светодиодные светофоры с обратным отсчётом.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, новые светофоры появились в конце недели на подъездах к площади Сибиряков-Гвардейцев с двух прилегающих улиц — с улицы Мира и с улицы Сибиряков-Гвардейцев возле школы № 47.







«Светофоры светодиодные, с обратным отсчётом как для пешеходов, так и для водителей. Вместе с ними обновили и дорожные знаки "Пешеходный переход"», — передаёт очевидец.







Оперативно получить комментарий по поводу новых светофоров в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.



