Новосибирские туристы застряли во Вьетнаме из-за переноса рейса

Отдых новосибирцев во Вьетнаме омрачила задержка обратного рейса

Вылет чартерного рейса с вьетнамского острова Фукуок в Новосибирск задерживается больше чем на сутки.







О задержке рейса в редакцию НГС.НОВОСТИ из Вьетнама сообщил читатель Дмитрий, который не может вернуться из отпуска вместе с женой.







По словам мужчины, чартер авиакомпании Royal Flight должен был вылететь из Вьетнама ещё 18 ноября в 18:45 по местному времени. Семья просидела в аэропорту Фукуок примерно до 23:00 — к этому времени стало ясно, что рейс откладывается на неопределённый срок. Ожидающим вылета туристам пояснили, что задержка связана с «техническими причинами».







«Весь рейс разместили по гостиницам, всех кормят, всё хорошо – просто уже хочется домой», — поясняет Дмитрий.







По его словам, среди пассажиров задержанного рейса есть в том числе и родители с маленькими детьми, возраст которых около 2–3 лет. Также он беспокоится, что среди застрявших во Вьетнаме новосибирских туристов могут быть те, кому завтра нужно выходить на работу.







По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, рейс из Фукуока должен был приземлиться в Новосибирске сегодня в 2:25 по местному времени, но до сих пор не прилетел.







«Замена воздушного судна по техническим причинам», — объяснили причину задержки чартера в call-центре авиакомпании Royal Flight, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как клиент.







В call-центре добавили, что расчётное время вылета из Вьетнама перенесено на 10:00 20 ноября.





На этой неделе с длительной задержкой рейса также столкнулись новосибирцы, намеревавшиеся вылететь в тайскую провинцию Краби. Авиаперевозчику Azur Air пришлось менять сломавшийся самолёт. В итоге чартер вылетел из Толмачёво с 17-часовым опозданием.

