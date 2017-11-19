Глухонемой мужчина уехал от друзей на автобусе и пропал

Сергей Лучевников потерялся вечером 18 ноября

Новосибирские полицейские попросили помощи в поисках 34-летнего жителя микрорайона «ОбьГЭС» Сергея Лучевникова, который пропал сутки назад по дороге домой.







Ситуация осложняется тем, что мужчина глухонемой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







По данным полиции, в субботу, 18 ноября, в 9 часов утра Сергей Лучевников ушёл из своей квартиры на улице Молодости и поехал в гости в Ленинский район. Во второй половине дня знакомые посадили его в автобус № 9 на улице Связистов. Мужчина должен был проехать несколько остановок, пересесть на автобус № 45 и добраться до дома.







«Но, судя по всему, он что-то перепутал. Есть информация, что он поехал в сторону посёлка Тулинский. Поскольку он общается SMS-ками, он написал [родственникам] вечером уже, что потерялся, непонятно где находится и что у него садится батарейка [телефона]. После этого связь не выходил», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областной полиции.







Как уточнили в МВД, Сергею Лучевникову на вид 30 лет. У него среднее телосложение, короткие тёмные волосы с проседью. Рост пропавшего — 160 см. В день исчезновения он был одет в синий пуховик, тёмную вязаную шапочку, чёрные джинсы, на ногах были чёрные кроссовки. С собой Сергей Лучевников взял социальный проездной.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам: 232-65-65, 232-65-58, 232-27-02 или 8-913-060-62-55.







Также в Новосибирске продолжаются поиски 32-летней Светланы Чумаковой, которая утром 2 ноября вышла из отдела полиции на улице Забалуева и пропала.