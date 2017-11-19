Привезли святыню: сотни новосибирцев выстроились в длинную очередь к храму на Богдашке

Очередь к православной святыне начинается ещё за оградой

Днём 19 ноября прихожане встали в огромную очередь возле храма на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской в Калининском районе Новосибирска — все они пришли поклониться старинной иконе Божьей Матери.







По наблюдениям очевидцев, внушительные очереди возле этого храма можно было увидеть не только сегодня, но и вчера.







«Привезли икону "Знамение-Абалацкая", наш храм освящён в честь неё. Привезли к 25-летию прихода», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ появление очереди в храме на Богдана Хмельницкого.







В храме уточнили, что икона приехала 16 ноября. Сегодня последний день, когда прихожане могут ей поклониться, — скоро образ уже увезут.







Как сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ, икона Божьей Матери «Знамение-Абалацкая» — одна из самых почитаемых на территории православной Сибири. Свое название образ получил от села Абалак, которое расположено рядом с Тобольском. Оригинал этой иконы не сохранился, но ещё в XVII веке с образа было сделано много списков, которые считаются чудотворными. Чаще всего прихожане стремятся увидеть тот список, который находится в Свято-Знаменском Абалакском мужском монастыре в селе Абалак. Иеромонах этого монастыря и привёз икону в Новосибирск.





Между тем исследования показывают, что Новосибирск не входит в число самых православных городов России. По данным опросов, православной культурой активно интересуются только 48 % опрошенных горожан.