Новосибирец попал под уголовное дело за телефонную шутку о бомбе

Аудиозапись телефонного разговора полицейские приложили к материалам дела

Полицейские задержали жителя Заельцовского района Новосибирска, который вчера пошутил по телефону о минировании дома в центре города.







«18 ноября в 16:02 на телефон оператора диспетчерской службы "112" позвонил неизвестный, который сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из зданий в Новосибирске», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







Звонивший не уточнил, в каком именно здании заложена бомба, но указал, что речь идёт о центре города. Полицейские проверили это сообщение и оперативно нашли звонившего — им оказался 40-летний житель Заельцовского района. Сотрудники уголовного розыска приехали к мужчине домой и доставили его в полицию.





По предварительной информации, новосибирец позвонил в оперативную службу из хулиганства, потому что хотел «пошутить», уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной полиции.







Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.





Ранее на этой неделе Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор ещё одному телефонному лжетеррористу — он соврал о бомбе в больнице скорой медицинской помощи № 2.