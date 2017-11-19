Неуправляемый Chevrolet Lacetti протаранил фонарный столб в Академгородке

После аварии 29-летний водитель попал в больницу
После аварии 29-летний водитель попал в больницу

В Советском районе Новосибирска утром 19 ноября водитель Chevrolet Lacetti врезался в столб и сломал себе ногу. 


ДТП произошло в 6:30 возле дома № 17 на проспекте Академика Лаврентьева.


«29-летний мужчина на Chevrolet Lacetti ехал один, без пассажиров, и, не справившись с управлением, допустил наезд на световую опору», — описали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что водителя увезли в больницу с открытым переломом голени. Официальной информацией о том, был ли трезв госпитализированный мужчина, в пресс-службе пока не располагают.


Если вы стали очевидцем этого ДТП, присылайте фотографии с места происшествия через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Похожая авария случилась на Ипподромской ночью 16 ноября. Ford Focus также врезался в световую опору. Водитель попал в больницу с сотрясением головного мозга. 

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