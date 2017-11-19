Авария оставила без воды больше десятка домов на ОбьГЭСе

Воду обещают дать только к завтрашнему утру
Воду обещают дать только к завтрашнему утру

Полтора десятка домов в Советском районе Новосибирска на сутки остались без холодной воды — причиной отключения стала авария на водоводе.


По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», 14 многоквартирных домов на улицах Часовой, Барьерной и 40 лет Комсомола лишились холодной воды сегодня в 6:30. Как сообщается на портале, аварийное отключение произошло из-за ремонта водовода на улице Часовой.


Кроме того, в редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница, которая сообщила, что в их доме № 17 на улице Барьерной с середины ночи нет ни холодной, ни горячей воды, хотя на муниципальном портале этот дом не числится в списке попавших под отключение.


«Отключение до 4 утра завтрашнего дня. Авария на водоводе», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как житель дома № 17 по улице Барьерной.


До этого же времени, судя по данным муниципального портала, не будет холодной воды и в других домах микрорайона «ОбьГЭС», которые попали под отключение.


В начале недели из-за утечки на водоводе без холодной воды на сутки остались больше сотни домов в Первомайском районе Новосибирска.

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