Новосибирская блондинка чувственно станцевала возле рояля в попытке выиграть 3 миллиона рублей

Юлианна Кобцева борется за главный приз проекта — 3 млн рублей

Новосибирская танцовщица Юлианна Кобцева выступила в очередном выпуске четвёртого сезона шоу «Танцы» на ТНТ.







Новый выпуск развлекательного проекта вышел в эфир вечером 18 ноября. В этой программе Юлианна по итогам зрительского голосования за прошедшую неделю оказалась номинанткой на выбывание. Решить судьбу танцовщицы должно было её выступление в паре с другой участницей шоу — Юлей Гаффаровой. Девушки подготовили чувственный танец с элементами стрип-пластики.







«Во мне очень много женской сексуальной энергии — факт. Я этим горжусь, но при этом у меня есть гамма других чувств, эмоций и всего того, что я хочу отдать зрителю. И я хочу, чтобы проект меня раскрыл», — заявила перед выступлением Юлианна Кобцева.







Танцевали девушки на фоне рояля. Когда номер закончился, наставница девушек — хореограф Татьяна Денисова — отметила, что танцовщицы выступили «очень качественно, с достоинством». А в конце программы, решая судьбу участниц, наставница оставила Юлианну в проекте.







Выступление Юлианны начинается на 34-й минуте программы





Как ранее поясняла организаторам проекта 25-летняя Юлианна Кобцева, танцевать она начала в новосибирском филиале балета «Тодес». Сначала предпочитала джазовые и эстрадные танцы. После поступила на отделение хореографии НГПУ и долго развивалась в направлении контемпорари — современного сценического танца. Параллельно ездила стажироваться в США и Европу, участвовала в баттлах по хаусу и вакингу. Но недавно резко сменила профиль — встала на каблуки и поняла, что это действительно то, чего ей не хватало. Сейчас девушка называет свой стиль intelligent high heels (смесь стрипа и contemporary). Уже два года Юлианна живёт в Москве.







«Я хочу стать неким мотиватором для многих девушек, которые боятся изменений в своей жизни и в своем теле. Хочу собственным примером показать, что всё возможно, главное — хотеть! Никогда не нужно бояться быть женственной, красивой!» — поясняла девушка свою цель участия в шоу.







В 2014 году Юлианна участвовала в первом сезоне проекта «Танцы», ей удалось пройти два этапа — кастинг и импровизацию. Но дальше танцовщица не пробилась.





В четвёртом сезоне проекта «Танцы» между собой соревнуются танцовщики из двух команд под руководством известных хореографов Мигеля и Татьяны Денисовой. Каждую неделю зрители совместно с жюри выбирают по одному участнику из каждой команды, которые покинут проект. В финале зрителей ждёт гала-концерт, на котором определится победитель шоу. Он получит главный приз проекта — 3 млн рублей.