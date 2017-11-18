Два пьяных водителя попали в ДТП на Римского-Корсакова и Каменском шоссе

Водитель Mitsubishi скрылся с места аварии, сообщает «Автоспас»

Сразу две аварии с участием пьяных водителей произошли этим вечером в Новосибирске и области. Участник одной из них скрылся с места происшествия.







Первое ДТП произошло в 20:40 на улице Римского-Корсакова. Водитель Mitsubishi Pajero собрал паровозик из Honda Accord и Toyota Ipsum.







«Водители Honda и Toyota утверждают, что водитель Mitsubishi был пьян. В результате разбора выяснилось, что у водителя Mitsubishi нет ни водительских прав, ни полиса ОСАГО. Он пояснил, что прав у него нет уже 8 лет. Участники вызвали ГИБДД. В последствии водитель Mitsubishi скрылся с места аварии», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.







Вторая авария произошла в 20:40 на Каменском шоссе. А столкновении сошлось такси Renault Logan и Honda HR-V.







«Такси двигался со стороны с. Каменка, Honda — во встречном направлении. В районе остановки "Школа" в пос. Восход водитель Honda выехал на встречку и ударил Renault в заднюю левую часть», — поясняют аваркомы.











По информации «Автоспаса», сразу после аварии водитель Honda лег на заднее сиденье и уснул.







«Когда прибыли сотрудники ГИБДД, водитель Honda не смог связать двух слов... Чуть позже на место аварии приехали его друзья, которые пояснили, что они вместе с виновником аварии отдыхали в бане. Водитель Honda вышел проветриться, а в итоге уехал и попал в аварию», — дополняют рассказ аваркомы.







В момент столкновения в салоне Renault находились два человека. Одного из них госпитализировали медики бригады «скорой помощи».







Это не первое ДТП за сутки, участником которого стал пьяный водитель. Ранее НГС.НОВОСТИ писали об аварии на Балтийской, в результате которой пострадали три человека.







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